شاهد.. رونالدو يسجل هاتريك في شباك سويسرا ويقود البرتغال إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي منتخب بلاده إلى تحقيق فوز كبير على منتخب سويسرا، بثلاثة أهداف لهدف، في المواجهة التي جمعتهما اليوم في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية. في المواجهة التي جمعتهما اليوم في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية. سجل كريستيانو رونالدو ثلاثية البرتغال شاهد أهداف مباراة البرتغال وسويسرا "هاتريك" في الدقائق 25 و88 و90 على التوالي، في حين سجل هدف منتخب سويسرا الوحيد اللاعب ريكاردو رودريجز من ركلة جزاء في الدقيقة 57.

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