رياضة | جهاد الحسين "المحنك".. قاد التعاون في موسم تاريخي وأثبت أن العمر مجرد رقم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جهاد الحسين "المحنك".. قاد التعاون في موسم تاريخي وأثبت أن العمر مجرد رقم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يستغنى مدربو كرة القدم حول العالم عن اللاعبين من أصحاب الخبرة في تشكيلاتهم خاصةً أنهم العنصر الذي يمنح التوازن للفرق ودائماً ما يلعب أصحاب الخبرة دور كبير في رفع مستوى الثقة للاعبين صغار السن.

وشهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي الموسم الجاري مستوى رائع للاعب الخبير والمحنك جهاد الحسين صاحب الستة وثلاثين عاماً والذي يلعب وكأنه ابن الخامسة والعشرين من عمره وفي ريعان شبابه.

وفي التقرير التالي يسلط معكم "الخليج 365 الرياضي" الضوء على أبرز المباريات التي قدمها الحسين وقاد فيها فريقه للظهور بمستوى مميز.

البداية كانت في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم حيث أثبت الحسين أنه لاعب ذو قيمة فنية كبيرة والمحرك الرئيسي لخط هجوم الفريق.

كما أنه توفر أيضاً على جهد وافر في أرضية الملعب وبدا بمستوى شبه ثابت طوال البطولة في الوقت الذي شكلت فيه لمساته خطورة كبيرة على مرمى الخصوم.

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وقاد الحسين نادي التعاون لتحقيق ما أشبه بالمستحيل بعد أن تمكن الفريق من الحصول على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب نادي إتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وفي بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ضمن الفريق المركز الثالث برصيد 56 نقطة جمعها رفقاء جهاد من الفوز في 16 مباراة والتعادل في 8 وخسروا 6 لقاءات فقط.

ما يعني أن التعاون سيمثل الأندية السعودية الأربعة التي ستشارك في دوري أبطال آسيا بجانب النصر والهلال والأهلي.

وقدمت إدارة التعاون مكافأة كبيرة للحسين بعد الأداء المميز الذي قدمه طوال الموسم بتجديد عقده لمدة عام آخر كان ذلك في مقر النادي وبحضور محمد القاسم الرئيس وعلي الشايعي نائبة.

وسيكون الحسين الذي بدأ مسيرته الرياضية في نادي الكرامة السوري على موعد مع تحدي جديد لإثبات الذات والتأكيد على أن العمر مجرد رقم.