رياضة | عاجل.. "المولد" يقرب نجم الزمالك من الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "المولد" يقرب نجم الزمالك من الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية سعودية عن رغبة نادي اتحاد جدة في التعاقد مع لاعبه السابق محمود عبد المنعم "كهربا".

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط السعودية فإن هناك رغبة عدد من صناع القرار في نادي الاتحاد في عودة محترفي الفريق السابق المصري محمود كهربا والكويتي فهد الأنصاري مع الكتيبة الاتحادية في منافسات الموسم قبل الماضي، قبل عودة الأول إلى فريقه الزمالك واحتراف الآخر في نادي الفيصلي حيث قدم معه عطاء فنياً جيداً.

وأضافت الصحيفة بأن إدارة الاتحاد تسعى لدعم صفوف الفريق بلاعب مدافع وأخر في منتصف الملعب يجيد اللعب على الأطراف بديلاً عن فهد المولد الموقوف بقرار تأديبي من لجنة المنشطات.