رياضة | الكشف عن موعد الإعلان الرسمي عن انتقال هازارد لريال مدريد

وكانت صحيفة "جارديان" البريطانية، قد أعلنت أن ريال مدريد توصل لإتفاق مع تشيلسي لضم إيدين هازارد مقابل 100 مليون يورو [88.5 مليون باوند] بالإضافة إلى حوافز وإضافات.

وتمكن خوسيه لويس سانشيز أحد أكبر المسؤولين بنادي ريال مدريد خلال قيادته للمفاوضات مع مسؤولي البلوز، من الوصول لإتفاق حاسم نظير 100 مليون يورو.