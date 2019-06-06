رياضة | الكشف عن موعد الإعلان الرسمي عن انتقال هازارد لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن موعد الإعلان الرسمي عن انتقال هازارد لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف ميرو توريخون من إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أنه غداً في الصباح ستُعلن صفقة إنتقال النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد لصفوف ريال مدريد بشكل رسمي.
وكانت صحيفة "جارديان" البريطانية، قد أعلنت أن ريال مدريد توصل لإتفاق مع تشيلسي لضم إيدين هازارد مقابل 100 مليون يورو [88.5 مليون باوند] بالإضافة إلى حوافز وإضافات.
وتمكن خوسيه لويس سانشيز أحد أكبر المسؤولين بنادي ريال مدريد خلال قيادته للمفاوضات مع مسؤولي البلوز، من الوصول لإتفاق حاسم نظير 100 مليون يورو.