رياضة | موعد مباراة البرازيل وقطر والقنوات الناقلة (تغطية مباشرة منقولة عبر beIN SPORT)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة البرازيل وقطر والقنوات الناقلة (تغطية مباشرة منقولة عبر beIN SPORT) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم الخميس مباراة البرازيل وقطر وذلك لحساب المباريات الدولية الودية التي تقام استعداداً لبطولة كوبا أمريكا المقرر إقامتها في البرازيل يوم الرابع عشر من شهر يونيو المقبل.

ويطمح المنتخب القطري الفائز بلقب كأس أمم آسيا الأخيرة أن يتوفر على العناصر الأساسية التي سيخوض بها غمار بطولة كوبا أمريكا كضيف شرف على البطولة من القارة الآسيوية.

في المقابل تعتبر مباراة قطر بالنسبة للمنتخب البرازيلي تحد قوي لتجربة العناصر الجديدة التي إنضمت إلى القائمة للمرة الأولى.

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حيث شهدت قائمة المنتخب البرازيلي خروج الكثير من اللاعبين المميزين على غرار مالكوم لاعب برشلونة ونجم ريال مدريد مارسيلو بالإضافة إلى بطل أوروبا رفقة ليفربول فابينهو.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة الثالثة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

وستكون المباراة مذاعة حصرياً على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها المعلق الكبير يوسف سيف.