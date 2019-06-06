رياضة | تعقد انتقال دي ليخت لبرشلونة لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعقد انتقال دي ليخت لبرشلونة لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن هناك صعوبات كبيرة تواجه إتمام نادي برشلونة الإسباني، تعاقده مع المدافع الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت.

وأوضح الإعلامي جوسيب ماريا "راديو كاتالونيا" بقوله: "صفقة إنتقال دي ليخت إلى برشلونه تعطلت ؤأصّبحت صعبة بسبب العقوبة التي تلقاها وكيل أعماله مينو رايولا".

وأضاف: "مينو رايولا غائب لإنّشغاله لإيجاد حلّ لهذه القضية، حيث لا يُريد أحد غيره متابعة إجراءات هذا الإنتقال، والإتفاق على كل شيء تحديداً على قيمة الصفقة".