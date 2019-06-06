رياضة | أول تعليق من جيرو بعد تجديد عقده مع تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من جيرو بعد تجديد عقده مع تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق النجم الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو، مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي، على تجديد عقده مع البلوز لمدة عام آخر.

وقال جيرو: "النادي قرر تفعيل خيار التمديد لعام وأنا سعيد بالبقاء هنا، إنه لفخر لي أن أواصل اللعب في نادٍ يحقق الألقاب دائمًا، أشعر بأنني في منزلي".

وأضاف: "لم ألعب في الدوري كثيرًا ولكنني لعبت في بقية البطولات وحاولت أن أساعد الفريق، الموسم المقبل ستحدث بعض التغييرات وأنا متحمس جدًا له".