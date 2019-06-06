رياضة | كيبا يكشف السر وراء فشل انتقاله إلى ريال مدريد

كشف النجم الدولي الإسباني كيبا أريزابلاجا عن فشل سبب إنتقاله لريال مدريد الإسباني في يناير عام 2018، عندما كان لاعبًا لفريق أتلتيك بيلباو.

وقال كيبا: "لا أرى أنه أمر سيء، كانت تجربة مختلفة وجديدة في حياتي وتعلمت كيف أتجاوزها، أنا متأكد بأن هذا سيخدمني ويساعدني في المستقبل".

وواصل كيبا بالحديث عن حادثة نهائي كأس كاراباو: "لست سعيدًا بما فعلته، جميعنا نرتكب الأخطاء وأنا أعتذرت، كان ذلك أسبوعًا صعبًا بالنسبة لي ولم أكن أعرف ما يجري".

وأكمل: "كنت بحاجة للهدوء لأيام ثم صلحت علاقتي مع المدرب، علاقتي مع ساري رائعة الآن، هو يثق بي، لقد تحدثنا واعتذرت وانتهت القصة".

واختتم بالحديث عن إن كان يريد أن يستمر ساري كمدربًا للفريق: "كان موسمًا رائعًا معه، لديه عقد في تشيلسي ولكنني لا أعلم إن كان سيبقى أم لا".