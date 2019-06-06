رياضة | كيبا: أنا الأحق بحراسة مرمى إسبانيا.. وهذا سر تفوق الإنجليز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيبا: أنا الأحق بحراسة مرمى إسبانيا.. وهذا سر تفوق الإنجليز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الحارس الإسباني المتألق كيبا أريزابلاجا، لاعب تشيلسي الإنجليزي، حول إن كان قد حان الوقت ليصبح الحارس الأساسي للمنتخب الإسباني.

وقال كيبا: "لا تسألني بل أسأل المدرب هذا السؤال، نحن 3 حراس وجميعنا نستطيع اللعب بشكل جيد جدًا، وعلاقتي مع دي خيا جيدة جدًا، كلًا منا يلعب في فريق كبير وكلما استطعنا نتحدث مع بعض ونجتمع، لا يوجد مشكلة".

وأضاف: "ترى النقاش الذي يدور في الإعلام بأنك تستحق اللعب أساسيًا؟ أعلم بأنه يتم الحديث عنه في الصحافة، أنا أتحدث كثيرًا مع دي خيا ولكننا لا نتحدث عمن يجب أن يلعب أو ما شابه، نحن نساعد بعضنا في التدريبات وعلاقتنا جيدة".