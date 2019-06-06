رياضة | الفيحاء يجدد عقد عامر شفيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفيحاء يجدد عقد عامر شفيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء السعودي تجديد تعاقد الدولي الأردني عامر شفيع حارس مرمى الفريق لمدة عام مع إمكانية التجديد لموسم آخر.

جاء ذلك بعد المستويات الكبيرة التي يقدمها الحارس خلال الفترة الماضية وبعد انضمامه للفريق في منتصف الموسم الماضي قادماً من صفوف نادي شباب الاردن.

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ويمتلك الدولي الأردني سجلا حافلا بالإنجازات مع منتخب النشامى بالإضافة إلى الأندية التي سبق وأن لعب لها أبرزها تحقيق بطولة الدوري في الأردن خمس مرات والكأس أربع مرات بالإضافة إلى درع الاتحاد الاردني ثلاث مرات وكأس السوبر خمس مرات.