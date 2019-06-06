رياضة | نجم الأهلي يحتفل بـ"الحنة" في الشرقية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يحتفل بـ"الحنة" في الشرقية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفل صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بحنته بقريته التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وحرص مهاجم الأهلي على الاحتفال مع أهل قريته بالحنة في الشرقية، خاصة مع إقامة حفل الزفاف غدا بإحدى فنادق القاهرة.

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وكان الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي مدد الراحة السلبية للاعبيه لمدة ٤٨ ساعة في ظل عدم ارتباط الفريق الأحمر بخوض مباريات في الوقت الحالي.