رياضة | كيبا: هازارد يستطيع فعل كل شئ.. وهذا سبب خلافي مع ساري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيبا: هازارد يستطيع فعل كل شئ.. وهذا سبب خلافي مع ساري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف كيبا عن ساري: "هو مدرب مبتكر ولديه أفكار مميزة للعب كرة القدم، يطلب البناء من الخلف ولعب تمريرات بين الخطوط بشكل عمودي، هذا أسلوب يحتاج لوقت لإستيعابه لأنك تحتاج لآليات معينة ولاعبين بخصائص معينة، بالنسبة له حقق أول لقب بعمر الـ65، حظى بموسم أول عظيم وحقق الأهداف المطلوبة".
وواصل بقوله: "كل شخص يرتكب أخطاء وحماقات، هو شخص عاطفي ولديه مظهر معبر يجعله مختلفًا".
واستطرد: "ما هو شعورك بعد تحقيق الدوري الأوروبي؟ أنا سعيد جدًا، أنهينا هذا الموسم الطويل والصعب بتحقيق بطولة وتأهلنا إلى دوري الأبطال وحققنا المركز الثالث ولعبنا نهائي كأس كاراباو، أنا سعيد بموسمي الأول في تشيلسي".
وبسؤواله.. كيف هو شعور النهائيات؟ أجاب: "حسنًا، لقد حظيت بشعور مختلف في مرتين، مرة خسرت نهائي يورو تحت 21 سنة مع إسبانيا وهذه المرة حققت لقب مع تشيلسي، المباراة النهائية تكون مهمة وكبيرة دائمًا، تفكر بالمباراة أسبوع كامل قبلها".
وأردف.. "هل تكيفت مع لندن؟ في بعض الأشياء نعم وفي بعضها ليس بعد، لم ألاحظ تغيرات كبيرة في حياتي اليومية، المناخ مشابه جدًا لمناخ بيلباو".