رياضة | كيبا: هازارد يستطيع فعل كل شئ.. وهذا سبب خلافي مع ساري

وقال كيبا في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "هازارد هو أفضل لاعب في البريميرليج بالنسبة لي ومن أفضل 5 لاعبين في العالم، هو لاعب عظيم وشخص رائع في غرفة تبديل الملابس".

وأضاف كيبا عن ساري: "هو مدرب مبتكر ولديه أفكار مميزة للعب كرة القدم، يطلب البناء من الخلف ولعب تمريرات بين الخطوط بشكل عمودي، هذا أسلوب يحتاج لوقت لإستيعابه لأنك تحتاج لآليات معينة ولاعبين بخصائص معينة، بالنسبة له حقق أول لقب بعمر الـ65، حظى بموسم أول عظيم وحقق الأهداف المطلوبة".

وواصل بقوله: "كل شخص يرتكب أخطاء وحماقات، هو شخص عاطفي ولديه مظهر معبر يجعله مختلفًا".

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واستطرد: "ما هو شعورك بعد تحقيق الدوري الأوروبي؟ أنا سعيد جدًا، أنهينا هذا الموسم الطويل والصعب بتحقيق بطولة وتأهلنا إلى دوري الأبطال وحققنا المركز الثالث ولعبنا نهائي كأس كاراباو، أنا سعيد بموسمي الأول في تشيلسي".