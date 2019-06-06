رياضة | عاجل.. ريال مدريد يتعاقد مع هازارد رسميًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ريال مدريد يتعاقد مع هازارد رسميًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي ريال مدريد الإسباني، في إتمام التعاقد مع النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد، قادمًا من صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "جارديان" البريطانية، فإن ريال مدريد توصلوا لإتفاق مع تشيلسي لضم إيدين هازارد مقابل 100 مليون يورو [88.5 مليون باوند] بالإضافة إلى إضافات.

وتمكن خوسيه لويس سانشيز أحد أكبر المسؤولين بنادي ريال مدريد خلال قيادته للمفاوضات مع مسؤولي البلوز، من الوصول لإتفاق حاسم نظير 100 مليون يورو.