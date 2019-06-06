اونلاين | Copa مشاهدة مباراة البرازيل وقطر بث مباشر (beIN SPORT) مباراة ودية bRaZiL VS qAtER

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Copa مشاهدة مباراة البرازيل وقطر بث مباشر (beIN SPORT) مباراة ودية bRaZiL VS qAtER والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

Copa مشاهدة مباراة البرازيل وقطر بث مباشر (beIN SPORT) مباراة ودية bRaZiL VS qAtER

تقام اليوم الخميس مباراة البرازيل وقطر وذلك لحساب المباريات الدولية الودية التي تقام استعداداً لبطولة كوبا أمريكا المقرر إقامتها في البرازيل يوم الرابع عشر من شهر يونيو المقبل.

Copa مشاهدة مباراة البرازيل وقطر بث مباشر (beIN SPORT) مباراة ودية bRaZiL VS qAtER

ويطمح المنتخب القطري الفائز بلقب كأس أمم آسيا الأخيرة أن يتوفر على العناصر الأساسية التي سيخوض بها غمار بطولة كوبا أمريكا كضيف شرف على البطولة من القارة الآسيوية.

Copa مشاهدة مباراة البرازيل وقطر بث مباشر (beIN SPORT) مباراة ودية bRaZiL VS qAtER

في المقابل تعتبر مباراة قطر بالنسبة للمنتخب البرازيلي تحد قوي لتجربة العناصر الجديدة التي إنضمت إلى القائمة للمرة الأولى.

Advertisements

Copa مشاهدة مباراة البرازيل وقطر بث مباشر (beIN SPORT) مباراة ودية bRaZiL VS qAtER

حيث شهدت قائمة المنتخب البرازيلي خروج الكثير من اللاعبين المميزين على غرار مالكوم لاعب برشلونة ونجم ريال مدريد مارسيلو بالإضافة إلى بطل أوروبا رفقة ليفربول فابينهو.

Copa مشاهدة مباراة البرازيل وقطر بث مباشر (beIN SPORT) مباراة ودية bRaZiL VS qAtER

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة الثالثة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

Copa مشاهدة مباراة البرازيل وقطر بث مباشر (beIN SPORT) مباراة ودية bRaZiL VS qAtER

وستكون المباراة مذاعة حصرياً على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها المعلق الكبير يوسف سيف.