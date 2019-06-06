شكرا لقرائتكم خبر عن الترجى يعرب عن صدمته من قرار إعادة أياب نهائى الابطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم نادي الترجي الرياضي التونسي، الاتحاد الافريقي لكرة القدم برئاسة أحمد أحمد بسبب القرار الذي صدر عقب انتهاء اجتماع لجنة الطوارئ بإعادة مباراة الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال افريقيا.

وكانت مباراة إياب نهائي البطولة القارية بين الترجي والوداد، قد شهدت أزمة كبيرة لعدم احتساب حكم المباراة الجامبي بكاري جاساما هدفًا لصالح الوداد المغربي عن طريق وليد الكارتي، ليعترض لاعبو الفريق، مطالبين لجوء حكم المباراة لتقنية الفار، وهو ما لم ينفذه الحكم، معللا تعطل التقنية في المباراة.

وجاء بيان الترجي على النحو التالي:-

Advertisements

على الرغم من كل التوقعات قبل قرارات الاتحاد الأفريقي الاخيرة، يتجاهل أحمد أحمد، مدفوعًا بنائبه فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، كل الحقائق التي حدثت في أعين العالم بأسره، وهي وجود خلل في تقنية الـ VAR، والمسؤولية الوحيدة في ذلك ترجع للكاف، والشركة المسئولة عن تقنية الـ «فار»، علاوة على ذلك، يتحمل الأخير المسؤولية الكاملة عنه، هناك حقيقة أخرى تم تجاهلها وهي حقيقة المصادرة المغربية.

وفقًا لأنظمة ولوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فإن هذا سيؤدي إلى عقوبات صارمة ضدهم! في هذه الحالة، يتجاهل أحمد أحمد كل هذه الحقائق من خلال التشكيك في تنظيم النهائي، وبشكل خاص الجانب الأمني.. من خلال الإشارة إلى فشل السلامة، فإن مسؤولية الفشل التي لوحظت أثناء العودة النهائية ستغير المسار.

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم هو المسؤول الأول عن تقنية الفار من خلال حكم المباراة المعين من قبل كاف السيد باكاري جاساما حكم غياب نهائي البطولة، أما قرار الاتحاد الأفريقي الأخيرة يعني أن الدولية التونسية فشلت في تأمين اللقاء.

في مواجهة هذه الكوميديا المعلنة، ندعو الحكومة التونسية ورئاسة الجمهورية للرد على هذه المخططات.. من ناحية، للدفاع عن صورة بلدنا، والتي لم تفشل أبدا في تنظيم مثل هذه الأحداث... ومن ناحية أخرى للدفاع عن الترجي التونسي والرياضة التونسية هاجمت على جانب السلطات الرياضية والسياسية المغربية.