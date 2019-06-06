شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الرياضة» تعقد مؤتمرًا صحفيًا لعرض WWE Super ShowDown والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)تعقد الهيئة العامة للرياضة غداً المؤتمر الصحفي الخاص بعرض WWE Super ShowDown، بفندق غاليريا في جدة، عند الساعة 1:00 ظهراً، لكشف تفاصيل وطبيعة المنافسات في هذا الحدث العالمي المرتقب، الذي تستضيفه الهيئة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة يوم الجمعة المقبل عند الساعة 9:00 مساءً، وذلك بالتنسيق مع برنامج جودة الحياة.
ويتضمن المؤتمر مقابلة أشهر نجوم WWE وإجراء حوارات ومقابلات صحفية، حيث يشهد المؤتمر حضور كل من تربل إتش وكوفي كينغستون وسيث رولينز ومصطفى علي وغيرهم.
وسيشهد عرض «WWE Super ShowDown»، نزالا يقام لأول مرة يجمع بين نجم قاعة المشاهير في «WWE» جولدبيرج وأندرتيكر، بالإضافة إلى ذلك يقام نزال بين تريبل إتش وراندي أورتن، ونزال باتل رويال الأكبر في تاريخ «WWE» ويجمع 50 نجمًا، علما أن تذاكر الحجز متوفرة على الموقع «www.sharek.sa».
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