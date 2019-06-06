بوفون وسان جرمان يعلنان الانفصال

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محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعة في 6 يونيو 2019 - اخر تحديث في 5 يونيو 2019 / 21:02

باريس - أ ف ب - أعلن باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم رحيل حارسه الدولي الإيطالي السابق جانلويجي بوفون بعد موسم واحد في صفوف النادي الباريسي الذي انتقل اليه الصيف الماضي من يوفنتوس.



وقال نادي العاصمة الفرنسية في بيان "بعد تفكير طويل وهادىء، قرر باريس سان جرمان وجانلويجي بوفون عدم تجديد عقد حارس المرمى الأسطوري، والذي ينتهي في 30 حزيران/يونيو".

وانتقل الحارس البالغ 41 عاما الى سان جرمان بعد أن دافع عن ألوان يوفنتوس طيلة 17 عاما، منذ عام 2001، وتوج معه بلقب دوري الدرجة الأولى 9 مرات والدرجة الثانية مرة (أنزل يوفنتوس الى الدرجة الثانية عام 2006 بسبب التلاعب بالنتائج)، والكأس أربع مرات.

وأشاد سان جرمان في حسابه على تويتر ببطل مونديال 2006، كاتبا "رجل نبيل داخل وخارج الملعب، وزميل استثنائي. نتمنى لك التوفيق للمستقبل"، وكان العقد الذي وقعه بوفون مع بطل الدوري الفرنسي لعام واحد مع خيار تمديده لعام اضافي، لكن الطرفين لم يفعلا هذا البند.