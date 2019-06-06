شكرا لقرائتكم الفيحاء يجدد ارتباطه بعامر شفيع لموسم جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - المجمعة - "الحياة" | منذ 3 ساعات في 5 يونيو 2019 - اخر تحديث في 5 يونيو 2019 / 20:39

أنهت إدارة نادي الفيحاء إجراءات تجديد عقد حارس المرمى الدولي عامر شفيع لمدة سنة مع أفضلية التجديد لسنة ثانية، جاء ذلك بعد المستويات الفنية المميزة التي قدمها شفيع عقب انضمامه للفيحاء في منتصف الموسم المنصرم قادماً من نادي شباب الأردن.



ويمتلك شفيع سجل حافل بالإنجازات على مستوى المنتخب الأردني وكذلك الأندية التي سبق له تمثيلها أبرزها تحقيقه الدوري الأردني للمحترفين “5 مواسم” وكأس الأردن “4 مواسم” ودرع الاتحاد الأردني “3 مواسم” وكأس السوبر الأردني “5 مواسم”.