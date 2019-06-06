شكرا لقرائتكم العين يتعاقد مع المهاجم الوصل البرازيلي كايو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 3 ساعات في 5 يونيو 2019 - اخر تحديث في 5 يونيو 2019 / 20:38

دبي - أ ف ب - تعاقد العين رابع الدوري الاماراتي لكرة القدم (الأربعاء) مع مهاجم الوصل البرازيلي كايو كانيدو حتى 2022 مقابل 6 ملايين دولار، واعلن العين في بيان عبر موقعه الرسمي ضم كانيدو لمدة ثلاثة مواسم "لتعزيز قوة (الزعيم) وتحقيق اهداف النادي الكبيرة واسعاد الجماهير العيناوية الوفية".



وسيرتدي كانيدو القميص رقم 7 العائد لمواطنه كايو فرناديز الذي قرر عدم تجديد عقده بعدما لعب للعين منذ 2016.

ويعد كانيدو (29 عاما) أحد افضل المهاجمين في الدوري الاماراتي، وسجل للوصل الذي انتقل اليه عام 2014 قادما من انترناسيونال البرازيلي، 66 هدفا في 111 مباراة.

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وقال كانيدو "الانضمام للعين كان حلما بالنسبة لي واليوم تحول الى حقيقة، والمؤكد أن كل لاعب يتطلع للعب في أندية كبيرة والعين منحني تلك الفرصة. رغبتي كبيرة في المساهمة بتحقيق أهداف النادي".

وتابع كانيدو، احد المرشحين للعب في صفوف منتخب الامارات خلال المرحلة المقبلة، "عندما يكمل اللاعب خمس سنوات في الدولة يمكنه اللعب ضمن قائمة المنتخب الوطني، وفي سبتمبر (أيلول) من هذا العام سأكمل الخمس سنوات ولست متأكدا من تفاصيل الإجراءات الخاصة بهذا الشأن، غير ان مشاعر الفخر والسعادة ستغمرني في حال وقع علي الاختيار للانضمام لقائمة المنتخب لأن دولة الإمارات أعطتني الكثير واصبحت وطنا لي ولأسرتي الصغيرة، واتمنى ارتداء قميص المنتخب الوطني الاماراتي".

ويسعى العين الذي أبقى فقط على الياباني تسوكاسا شيوتاني من بين اجانبه الأربعة (لم يجدد عقدي السويدي ماركوس بيرغ والبرتغالي روبن روبيرو)، لاستعادة حضوره القوي بعد موسم سيء خرج خلاله من كافة المسابقات المحلية خالي الوفاض.

وكان صاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب الدوري (13 مرة) تعاقد مع المدرب الكرواتي ايفان ليكو ليحل محل الإسباني خوان كارلوس غاريدو.