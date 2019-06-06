شكرا لقرائتكم الأهلي المصري ينفي رحيل معلول وأغايي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 4 ساعات في 5 يونيو 2019 - اخر تحديث في 5 يونيو 2019 / 20:25

نفى مدير الكرة بالأهلي المصري سيد عبد الحفيظ رحيل الجناح الأيسر التونسي على معلول والمهاجم النيجيري جونيور أغايي، مؤكدا أن المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي متمسك باللاعبين لدورهما المؤثر في التشكيل الأساسي.



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وتردد أن معلول في طريقه إلى نادي الأهلي السعودي ، فيما حصل أغايي على عرض مغر من من أحد أندية الدوري البرتغالي في مقابل مليون و100 ألف دولار في الموسم الواحد.

من جهته ، أعرب مالك بيراميدز تركي آل الشيخ عن سعادته بتجرته مع بيراميدز متمنيا لناديه التوفيق في المستقبل، وكتب عبر حسابه على" فيس بوك ": "سأخوض تجربة جديدة سأسميها الأسيوطي الجزء الثاني ولكن في مكان وزمان آخر".

من جانبه ، قال المدير الفني لحرس الحدود طارق العشري إنه سيقاضي رئيس الزمالك مرتضى منصور بعد تصريحاته التي اتهمها فيها بممارسة الدجل ما تسبب في انتهاء المباراة بين الفريقين بالتعادل ( 1-1) وفقد الفريق " الأبيض" نقطتين ثمينين في صراعه للمنافسة على لقب الدوري المصري مع غريمه التقليدي وحامل اللقب الأهلي.

على صعيد آخر ، تكتمل صفوف المنتخب المصري لكرة القدم السبت المقبل استعدادا لبدء معسكر الإعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية ، وطالب بعض اللاعبين المحترفين بتأخير الالتحاق بالمعسكر لقضاء إجازة بين ذويهم في مصر بعد انتهاء مشاركتهم مع أنديتهم في البطولات القارية الأوروبية وأبرزهم نجم ليفربول محمد صلاح المتوج مع ناديه الإنكليزي بدوري أبطال أوروبا.