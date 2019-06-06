شكرا لقرائتكم حرمان محمد صلاح من أداء صلاة العيد في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 6 ساعات في 5 يونيو 2019 - اخر تحديث في 5 يونيو 2019 / 20:22

أعرب نجم ليفربول الإنكليزي والمنتخب المصري لكرة القدم محمد صلاح عن غضبه من محاصرة منزله في مسقط رأسه بإحدى القرى المصرية بعدد كبير من الصحافيين والاعلاميين ما تسبب في تجمهر عدد كبير من أهالي القرية أدى لصعوبة لحاقه بصلاة العيد اليوم (الأربعاء) في مصر.



وغرد صلاح عبر حسابه في "تويتر":"‏لم استطع الخروج من البيت لأداء صلاة العيد بسبب وجود عدد من الصحافيين، هذا ليس له علاقة بالحب، لكن يمكن وصفه بعدم الاحترافية واحترام الخصوصية".

ووصل صلاح المتوج مع الريدز السبت الماضي في دوري أبطال أوروبا صباح أمس إلى قرية نجريج التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية بوسط مصر لقضاء إجازة عيد الفطر بين أهل قريته، واستقبل في منزله عددا كبيرا من أقاربه واهل القرية وأهداهم قمصان ليفربول بتوقيعه.