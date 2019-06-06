شكرا لقرائتكم كأس الأمم الإفريقية بعيون "أم بي سي مصر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – "الحياة" | منذ 6 ساعات في 5 يونيو 2019 - اخر تحديث في 5 يونيو 2019 / 15:45

تقدم "إم بي سي مصر" يومياً وطوال أيام بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تُقام في مصر، بدءاً من 21 حزيران (يونيو) الجاري، تحليلاً فنياً لنجوم الكرة الإفريقية والعالمية، واتُفق حتى الآن مع عدد من أبرز الخبراء والمُدربين والنجوم الذين سيحللون المباريات يومياً، ومنهم المدير الفني السابق للنادي الأهلي مانويل جوزيه، والمدير الفني لمنتخب مصر في كأس العالم الأخيرة هيكتور كوبر، ونجم الكرة الجزائري الشهير رابح ماجر، إضافة الى نجمي منتخب مصر السابقين: مجدي عبد الغني ورضا عبد العال. وستشهد التغطية كثيراً من المُفاجآت المميزة تحت شعار "كأس الأمم الإفريقية بعيون إم بي سي مصر".



يذكر أن بطولة الأمم الإفريقية 2019، تستضيفها مصر، وتستمر منافساتها حتى 19 تموز ( يوليو) 2019، وتقام مباريات مرحلة المجموعات على 6 استادات في القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس.