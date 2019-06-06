شكرا لقرائتكم ريال مدريد يضم يوفيتش حتى 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 9 ساعات في 5 يونيو 2019 - اخر تحديث في 5 يونيو 2019 / 14:30

مدريد - أ ف ب - أعلن ريال مدريد الإسباني، بطل أوروبا 13 مرة، تعاقده مع المهاجم الصربي الشاب لوكا يوفيتش من اينتراخت فرانكفورت الالماني حتى حزيران (يونيو) 2025.



وكتب ريال في بيان من دون الاعلان عن قيمة الصفقة "يدعم النادي الابيض صفوفه بمهاجم كان الموسم الماضي من أبرز مواهب الكرة الاوروبية".

وتابع ان ريال وفرانكفورت "اتفقا على انتقال لوكا يوفيتش بانتظار الفحص الطبي. وسيرتبط اللاعب في النادي لستة مواسم حتى 30 حزيران (يونيو) 2025". وأشارت صحيفة "ماركا" الاسبانية إلى ان ريال انفق 60 مليون يورو (67 مليون دولار) لضم اللاعب الدولي.

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وكان يوفيتش (21 عاما)، الذي بلغ مع فريقه نصف نهائي الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ"، قال في أيار (مايو) الماضي: "بحسب الخبرة التي نلتها في يوروبا ليغ، اعتقد ان بطولات أخرى تناسب طريقة لعبي".

وتابع اللاعب، الذي حاول برشلونة الاسباني ضمه: "بعد المباريات ضد تشلسي (الانكليزي) وانتر (الايطالي) تولد لدي انطباع بان شعوري سيكون أفضل في البريميرليغ او سيري أ. تناسبني أكثر طريقة لعب تلك الاندية".

وسجل يوفيتش 27 هدفا في الموسم الماضي مع فرانكفورت في مختلف المسابقات. وحل ثانيا في ترتيب هدافي يوروبا ليغ (10) بفارق هدف عن الفرنسي اوليفييه جيرو مهاجم تشلسي المتوج باللقب.

وفي الدوري الالماني، حل اللاعب الناشىء مع النجم الاحمر الصربي ثالثا في ترتيب الهدافين مع 17 هدفا بالتساوي مع كاي هافيرتس (باير ليفركوزن) وماركو وريس (بوروسيا دورتموند)، وكان فرانكفورت أعلن منتصف نيسان/أبريل الماضي تثبيت تعاقده مع يوفيتش المعار من بنفيكا البرتغالي.