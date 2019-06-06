شكرا لقرائتكم نيمار سيخوض كوبا اميركا على رغم "الفضيحة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 10 ساعات في 5 يونيو 2019 - اخر تحديث في 5 يونيو 2019 / 13:59

باريس - أ ف ب - عبّر رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم روجيريو كابوكلو عن "ملء ثقته" بالنجم نيمار، مؤكدا في الوقت ذاته أن أغلى لاعب في العالم سيخوض بطولة كوبا اميركا التي تستضيفها بلاده على رغم اتهامه باغتصاب سيدة.



وصرح كابوكلو لصحافيين برازيليين في باريس على هامش اجتماع لاتحاد أميركا الجنوبية "كونميبول" يسبق انعقاد كونغرس الاتحاد الدولي "فيفا"، "ليس هناك ادنى احتمال ألا يشارك نيمار ببطولة كوبا أميركا".

وتابع "نتابع كل هذا (قضية الاغتصاب) باهتمام ولدينا ملء الثقة بنيمار، ونحن نعلم من هو كرجل وكرياضي".

ولم يبدِ رئيس الاتحاد البرازيلي قلقه في شأن عدائية متوقعة من الجماهير تجاه نجم منتخب "سيليساو" وباريس سان جرمان الفرنسي.

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وأردف قائلا "إنه احد أعظم اللاعبين في العالم (...)، أعتقد أن الجماهير ستعرف كيف تميز الامور، نظرا للاهمية التي يمكن أن يجلبها (نيمار) لكي تفوز البرازيل بالالقاب".

وكان موقع "أوول" كشف السبت أن نجم المنتخب البرازيلي متهم باغتصاب سيدة برازيلية تقدمت بشكوى ضده في ساو باولو لأحداث قد تكون وقعت في ايار (مايو) في باريس، بعد شهرين من التواصل بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبينما نفى والد اللاعب قضية الاغتصاب، دافع مهاجم سان جرمان عن براءته، مؤكدا انه "سقط في فخ" وعرض في شريط نشره على حسابه، الرسائل الطويلة المتبادلة مع الشابة على تطبيق "واتساب"، بما فيها صور عارية تسلمها منها، مع إخفاء اسمها.

وأقر بأنها "لحظات حميمية، لكن من الضروري عرضها لتباين أنه لم يحصل في الواقع أي شيء".

وذكرت شبكة "غلوبو" التلفزيونية فجر الثلثاء أن محامي المدعية على نيمار (27 عاما) قطعوا العلاقة معها بسبب وجود تناقضات في أقوالها، فيما طلب الاتحاد البرازيلي تأجيل ذهاب المهاجم الى مركز الشرطة بعد بث الرسائل الحميمية للشابة التي اتهمته باغتصابها.