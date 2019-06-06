شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يهاجم العشري ويتهمه بـ"الدجل والسحر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 10 ساعات في 5 يونيو 2019 - اخر تحديث في 5 يونيو 2019 / 14:11

فقد الزمالك نقطتين ثمينتين في صراعه مع غريمه الأهلي على التتويج بلقب الدوري المصري لكرة القدم، بتعادله مع حرس الحدود ( 1-1) في لقاء مؤجل من المرحلة الـ30 في المسابقة، ورفع الفريق "الأبيض" رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث خلف بيراميدز الذي انهى مبارياته وفي جعبته 70 نقطة، فيما يقبض الفريق "الأحمر" على الصدارة برصيد 74 نقطة، وهو التعادل الثاني للزمالك على التوالي بعد سقوطه في الفخ ذاته في المواجهة الأخيرة أمام الإنتاج الحربي.



ويتبقى لحامل اللقب الأهلي مباراتين مع المقاولون والزمالك على التوالي، فيما يتبقى للزمالك ثلاث مواجهات مع الجونة والإسماعيلي والأهلي. أما حرس الحدود فرفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز الـ13، ونجح في تفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية.

من جهته، وصف رئيس الزمالك مرتضى منصور، المدير الفني لحرس الحدود بـ"الدجال"، زاعما أنه وظف السحر في مباراة الفريقين، مستنداً إلى مقطع فيديو يظهر إداري في الفريق العسكري يرش المياه في المرميين.

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وشدد منصور على قدرة لاعبيه على الفوز في المباريات المتبقية في الدوري المصري والتتويج باللقب، فضلا عن إمكاناتهم الكبيرة في الفوز بكأس مصر، لافتا إلى أن الزمالك قادر على تقديم موسم استثنائي بتحقيق ثلاثية تاريخية.

من جانب آخر، رفض رئيس الأهلي محمود الخطيب التخلي عن صانع الألعاب رمضان صبحي، وأوصى بتحويل استعارته من هيدرسيليفد الإنكليزي إلى انتقال نهائي، وسيحصل اللاعب الشاب المستبعد من تشكيلة المنتخب المصري في كـأس الأمم الإفريقية على حوالى 7 ملايين جنيه في الموسم في عقد يمتد إلى أربعة مواسم.

وكان المدير الفني للأهلي الأوروغوياني مارتن لاسارتي، رفض تجديد استعارة اللاعب، لعدم انتظامه في المشاركة، لكثرة إصاباته، فضلاً عن هبوط مستواه الفني.