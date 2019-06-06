شكرا لقرائتكم صلاح محسن يحتفل بحفل الحنة مع أهل قريته بالشرقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص صلاح محسن مهاجم الأهلي بحنته على الاحتفال مع اهل قريته التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، بحنته خاصة مع إقامة حفل الزفاف غدا بإحدى فنادق القاهرة. وكان الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي قد مد الراحة السلبية للاعبيه لمدة ٤٨ ساعة في ظل عدم ارتباط الفريق الأحمر بخوض مباريات في الوقت الحالي. Advertisements

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