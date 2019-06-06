شكرا لقرائتكم صلاح محسن راحة 24 ساعة من المنتخب الأولمبى .. أعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، على منح صلاح محسن لاعب الاهلى راحة 24 ساعة من الانضمام لبعثة الفريق المسافرة فجر غدا الخميس الي اوزباكستان بسبب ارتباط اللاعب بحفل زفافه غدا.
من المقرر ان يلحق صلاح محسن بقاءمة المنتخب الأوليمبي المسافرة الي اوزباكستان يوم السبت المقبل استعداد لخوض وديتين أمام أوزباكستان يومي 9 و 11 يونيو الجاري في إطار الإعداد لكأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال نوفمبر المقبل والموهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
تتوجه بعثة المنتخب الأوليمبي الي اوزباكستان في الثانية و 50 دقيقة فجر الخميس الي اسطنبول ومنها الي اوزباكستان.
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