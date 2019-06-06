شكرا لقرائتكم تعرف على قائمة الراحلين عن فريق المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعد إيهاب جلال المدير الفنى لفريق المصرى، قائمة الراحلين فى الصيف الجارى وقام بتسليمها لمجلس إدارة النادى برئاسة سمير حلبية.

وتضم القائمة كل من محمود السيد حارس المرمى، وأحمد عبد الموجود ومصطفى مارسيلو وأحمد خالد ووليد حسن ومحمود القط وطارق جبريل ومصطفى شطة وعبدالله بيكا وشيخ موكورو.

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كان إيهاب جلال طلب أيضا التعاقد مع أحمد الشيخ صانع ألعاب الأهلى، فى حالة رحيله عن النادى الأحمر سواء على سبيل الإعارة أو البيع.

يذكر أن المصرى سيشارك فى الكونفدرالية الافريقية الموسم المقبل بعد حصوله على المركز الرابع فى الدورى.