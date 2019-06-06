شكرا لقرائتكم شيكابالا يسعى للعودة إلى الزمالك بعد فسخ تعاقده مع أبولون اليونانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك، بفتح اتصالات مكثف مع مسئولو القلعة البيضاء من أجل حسم موقفه من العودة مجددًا، بداية من الموسم المقبل.

وكان شيكابلا قد فسخ تعاقده مع أبولون اليونانى مؤخرًا، ويرغب فى حسم موقفه النهائى، خاصة فى ظل عدم تواصل مسئولى الأبيض مع اللاعب خلال الفترة الأخيرة، جعل اللاعب يشعر بعدم الأمان لعودته، وبدأ فى التواصل مع أندية الإسماعيلي والمصري للاتفاق مع أحدهم للانضمام مع بداية الموسم الجديد خوفا من تراجع الزمالك عن ضمه.