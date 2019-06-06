تركي آل الشيخ يلمح لنهاية تجربته مع بيراميدز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألمح تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز الذي ينافس في الدوري الممتاز المصري لكرة القدم، إلى نهاية تجربته مع النادي متمنياً له التوفيق في الفترة المقبلة.

وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «بالتوفيق لفريق بيراميدز في المستقبل.. كانت تجربة ممتعة ولتجربة أخرى إن شاء الله، سأخوض تجربة جديدة سأسميها الأسيوطي الجزء الثاني (في إشارة لاسم الفريق القديم) ولكن في مكان وزمان آخر.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في الدوري المصري في أول موسم له.