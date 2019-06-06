سليمان الهاجري يستعرض إنجازات الألعاب الفردية بفخر واعتزاز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بفخر واعتزاز استعرض المهندس سليمان الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية في النادي إنجازات ألعابه، واستهل تفصيله للإنجازات بالميداليات والبطولات الدولية حيث حصد التايكواندو 52 ميدالية دولية من بينها 20 ذهبية و14فضية و18 برونزية، وفي الكاراتيه ميدالية فضية دولية، وفي الجوجيتسو 11 ميدالية دولية: ذهبيتان و6 فضيات و3 برونزيات، ليصبح الإجمالي 64 ميدالية دولية من بينها 22 ميدالية ذهبية و21 فضية و21 برونزية، إضافة للحصاد الدولي مع المحلي يصبح المجموع العام لإنجازات الألعاب الفردية في نادي الشارقة 608 ميداليات ملونة 214 ميدالية ذهبية على المستويين الدولي والمحلي، فيما سطر الشارقة الفوز بعدد 17 بطولة اعتلى منصة التتويج فيها بطلاً.

أما عن تفاصيل الحصاد في المسابقات المحلية للألعاب الفردية (544 ميدالية ملونة)، فالغالبية منها ذهب برصيد 192 ميدالية و183 فضية و169 برونزية و تفاصيلها تبدأ بحصاد وفير من لعبة التايكواندو 120 ميدالية 62 ذهبية و34 فضية و24 برونزية و50 ميدالية في الكاراتيه 13 ذهبية و12 فضية و25 برونزية، و155 ميدالية في الجوجيتسو 53 ذهبية و56 فضية و46 برونزية، وفي الجودو 67 ميدالية 18 ذهبية و18 فضية و31 برنزية وفي المبارزة 48 ميدالية 15 ذهبية و15 فضية و18 برونزية، وفي القوس والسهم 15 ميدالية 5 ذهبيات و5 فضية و5 برونزية وميداليتان ذهبية وبرونزية في الرماية و30 ميدالية في ألعاب القوى 10 ذهبيات و16 فضة و4 برونزيات، و15 ميدالية في كرة الطاولة ذهبيتان و7 فضيات و6 برونزيات، وفي السباحة 26 ميدالية 7 ذهبيات و14 فضية و5 برونزيات، وفي الدراجات 16 ميدالية 6 ذهبيات و6 فضيات و4 برونزيان، ويعتبر إنجاز الشيخ سالم بن سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي نجل سمو ولي عهد ونائب حاكم الشارقة أبرز إنجازات السباحة بعد أن كسر الرقم القياسي لمسافة 200م حرة محققاً رقماً جديداً للدولة.

أما عن البطولات فهي على النحو التالي: أولا التايكواندو الذي حقق بطولة الصداقة الإماراتية الكورية وبطولة الإمارات المفتوحة وبطولة نادي الشارقة لرياضة الدفاع عن النفس وبطولة كاس الاتحاد للمواطنات وبطولة الإمارات المفتوحة للبومسا، وبطولة كأس رئيس الدولة للتايكاندو، ويعتبر فريق التايكواندو من افضل واميز فرق الألعاب الجماعية وداعم كبير لمنتخب الإمارات بثمانية لاعبين هم عبد الله غلوم وسلطان صلاح وعلي محمد علي وخليفة محمد الشامسي وعبدالله محمد عبدالله وعبد الله الفهيم وحسن شبر واحمد علي حسن.

وفي كرة الطاولة بطولات الدولة لفردي الناشئين وزوجي الناشئين ودوري الناشئين، وفي الجوجيتسو بطولة العين الدولية وبطولة دبي الدولية وبطولة كأس نائب رئيس الدولة وبطولة أبوظبي جراند سلام وبطولة التحدي الدولية، في ألعاب القوى بطولة الدولة الفردية والفرقية وبطولة كأس رئيس الدولة وتوجه المهندس سليمان الهاجري بمشرفي الفرق المختلفة وهم ناصر عاشور وعبدالرحمن المليحي وحميد شامس وجميع الإداريين واللاعبين الذين قدموا تضحيات كبيرة في سبيل تحقيق هذه الإنجازات .