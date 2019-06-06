شكرا لقرائتكم خبر عن مالي إلى ربع نهائي مونديال الشباب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التحق المنتخب المالي بركب المتأهلين إلى دور الثمانية في بطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب بعدما تغلب على نظيره الأرجنتيني 5 - 4 بضربات الجزاء الترجيحية وتقام المباراتان الأخريان بدور الثمانية مساء السبت، حيث يلتقي المنتخب الإكوادوري نظيره الأمريكي والمنتخب السنغالي نظيره الكوري الجنوبي.

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