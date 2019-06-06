شكرا لقرائتكم خبر عن «ماكلان» يدافع عن لقب كأس زايد في مضمار جارديت بالسويد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشهد مضمار حديقة جارديت العشبي في العاصمة السويدية ستوكهولم اليوم، سباقات الجولة الرابعة لكأس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد، المخصص للخيول العربية الأصيلة، والجولة الثالثة من مونديال «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «افهار»، والجولة الثانية من بطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية لخيول البوني، ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وبالتزامن مع عام التسامح، والعيد الوطني لمملكة السويد، حيث يقام مهرجان حاشد للفروسية في هذا المضمار العريق ويتألف من 6 أشواط تحت شعار (عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة).

ويأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، ضمن المهرجان العالمي والذي يتضمن جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وكأس الوثبة ستاليونز، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية وجوائز «أم الإمارات» التقديرية في أبوظبي وبطولة العالم للفرسان المتدربين «ايفهرا» إلى جانب سباقات القدرة، تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

وحظيت السباقات باهتمام إعلامي كبير من الصحافة المحلية بالتزامن مع اليوم الوطني للسويد، وخصصت صحيفة «غالوب سبورت» 19 صفحة عن المهرجان والسباقات.

10 خيول

وتجتذب الجولة الرابعة من كأس زايد لمسافة 1500 متر 10 خيول عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، البالغ إجمالي جائزته المالية 256 ألف كرونا سويدية.

ومن أقوى المرشحين «ماكلان» بقيادة نيكولاج ستوت، الذي يسعى للدفاع عن لقبه للمرة الثالثة، وحقق 12 فوزاً وحل في المركز الثاني 5 مرات، من إجمالي 26 مشاركة، ويبلغ تصنيفه (82) رطلاً، وهو الأعلى بين الخيول.

وينافس على اللقب «أيمن» بقيادة اندرياس جرابيرج، وخاض 13 سباقاً حقق خلالها 6 انتصارات والمركز الثاني مرة، و«بنجي» بقيادة مايكل برافو الذي خاض 5 سباقات حقق خلالها فوزاً واحداً، وهناك «افجان» بقيادة اندرياس بولانكو، الذي حقق انتصارين من إجمالي 3 مشاركات، و«بامليس ليس» بقيادة اولريكا هولمكويست، الذي خاض 54 سباقاً حقق خلالها الفوز 6 مرات.

ويسعى لاقتناص اللقب «كليوباتري» بقيادة اندرياس دالبارك، الفائز في سباق واحد من إجمالي 14 مشاركة، و«المونتزيه مونلو» بقيادة اليون شافيز، الفائز 5 مرات من إجمالي 24 مشاركة.

ويسعى الجواد السعودي «شدوان الخالدية» بقيادة سيزبان مازور، لاقتلاع ورقة الترشيح، بعد فوزه 7 مرات من إجمالي 15 مشاركة، وهناك «آر بي هوت ريسك» بقيادة جوزفين لاندجرين الفائز 5 مرات، ويكمل القائمة «بولونيز» بقيادة فردريك جانتزكي الحائز على 8 انتصارات.

مونديال السيدات

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ويجتمع لسباق الجولة الثالثة لمونديال «أم الإمارات» لمسافة 2750 متراً البالغ جائزته 205 ألف كرونا سويدية 8 فارسات من مختلف دول العالم، تسعى فيهن الفائزة للتأهل للنهائيات في أبوظبي نوفمبر المقبل.

وتقود الفارسة الإنجليزية راشيل كلنر الجواد «توتاكس» الفائز ب 9 سباقات من أصل 42 مشاركة، وتقود الفارسة السويدية اولريكا هولمكويست الجواد «ايستواي» الفائز 6 مرات من إجمالي 26 مشاركة.

وتسعى الفارسة البلجيكية آنا فان دين تروست لحصد اللقب على صهوة «وات اوندر» الفائز مرتين من إجمالي 22 مشاركة، فيما تقود الفارسة الألمانية ريبكا دانز «مغازي» صاحب ال 8 انتصارات.

وتقود الفارسة الإيرلندية صوفي رالستون الجواد «جلدي كرو» الفائز 9 مرات من إجمالي 38 مشاركة، فيما تقود الفارسة السويسرية شيرل سكوش «سعودي الخالدية» الفائز 4 مرات من إجمالي 16 مشاركة.

وتسعى الفارسة المجرية سينج سوتاك لانتزاع اللقب على صهوة «بنتاجون» الفائز 5 مرات، واللحاق بمواطنتها فيفيان مكونسكا الفائزة بمونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين في بلجيكا، ولن تكون الإيطالية سارا سبامباتي صيداً سهلاً على صهوة «مهاني دي بيبول» الفائز 11 مرة.

الطفلة السويدية تحت الأنظار

تقام إلى جانب السباقات الجولة الثانية من بطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية لخيول البوني لمسافة 250 متراً، والتي تقام نهائياتها في ختام النسخة الحادية عشرة للمهرجان في العاصمة أبوظبي.

ويشارك في السباق 8 فارسات ناشئين (إناث) من عمر (11 إلى 14) عاماً، وستتجه الأنظار إلى الطفلة السويدية ستينا لانده التي تقود البوني «كيفين»، وتسعى لانتزاع اللقب وتحقيق الثنائية التي حققتها العام الماضي بمجهود رائع.

ونجحت الطفلة ستينا لانده على صهوة البوني «سجوبرينسيس باجونيت» العائد لوالدتها فاميا لانده، من انتزاع لقب الجولة الثانية من البطولية الدولية للشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول البوني، في مشهد مثير العام الماضي.

وجاء فوز ستينا لانده التي استعدت بصورة مبكرة للسباق، بفارق عنق عن آني جونسون على صهوة البوني «مورتيز» في توبنهوف، فيما جاءت ثالثة ازابيلا على صهوة البوني «نورسكنتس جريم» في السباق البالغ طوله 250 متراً.