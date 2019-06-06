تكريم أصحاب الإنجازات في نادي وورلد جيم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت إدارة نادي وورلد جيم في دبي برئاسة العقيد عبدالكريم سعيد رئيس الأكاديمية الدولية لبناء الأجسام واللياقة البدنية في الدولة حفل تكريم لأبطال ونجوم النادي الذين حققوا إنجازات وبطولات محلية وخليجية وقارية ودولية خلال الموسم الحالي.

وجرت مراسم التكريم في مقر النادي وتحديداً على هامش تكريم بطولة الرجل الحديدي التي جرت مؤخراً بمشاركة 26 بطلاً من أبطال الدولة ودول الخليج العربي.

واعتبر عبدالكريم سعيد التكريم الذي تم خلاله الاحتفاء بأبطال النادي خير تقدير لهؤلاء الأبطال قبل خوض غمار الموسم الجديد الذي يسعى خلاله أبطال نادي وورلد جيم لتحقيق المزيد من البطولات، مشيراً إلى أن أبطال النادي كانت لهم الكلمة الأولى في عدد كبير من البطولات وذلك يرجع للاهتمام الكبير الذي يوليه الكادر الفني والإداري بالأكاديمية للاعبين.

وجرت مراسم التكريم بحضور زايد الجلاف نائب رئيس الأكاديمية، ووليد عبدالكريم رئيس الشؤون الفنية مدير عام نادي وورلد جيم، وشمل التكريم الأبطال: محمد عبدالكريم، خليفة أحمد، عزيز مزداك، سالم الكتبي، محمد المصري، عبدالعزيز بداه، عبدالعزيز عبدالرحيم، كما تم تكريم الحكام الدوليين، وليد عبدالكريم، جاسم أشكناني، أنور آل علي، سام عبدالكريم، محمد عبدالكريم سعيد، فهد يوسف، كما تم تكريم الشركات الراعية لموسم وورلد جيم الرياضي.