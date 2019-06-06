رسمياً .. كايو عيناوي ب 6 ملايين دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أيمن بشير

تعاقد العين أمس مع مهاجم الوصل البرازيلي كايو كانيدو رسمياً حتى 2022 مقابل 6 ملايين دولار. وأعلن العين في بيان عبر موقعه الرسمي عن ضم المهاجم البرازيلي لمدة ثلاثة مواسم «لتعزيز قوة (الزعيم) وتحقيق أهداف النادي الكبيرة، وإسعاد الجماهير العيناوية الوفية».

وسيرتدي كانيدو القميص رقم 7 العائد لمواطنه كايو فرناديز الذي قرر عدم تجديد عقده بعدما لعب للعين منذ 2016.

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وقال كانيدو «الانضمام إلى العين كان حلماً بالنسبة لي، واليوم تحول إلى حقيقة، والمؤكد أن كل لاعب يتطلع إلى اللعب في أندية كبيرة، والعين منحني تلك الفرصة. رغبتي كبيرة في المساهمة بتحقيق أهداف النادي».

ومن جهتها، أعلنت شركة نادي الوصل لكرة القدم رسمياً عن توقيع اتفاقية بيع بطاقة كايو كانيدو، لنادي العين مقابل 6 ملايين دولار.

وأعرب الوصل عن شكره للاعب البرازيلي على الجهود المخلصة التي بذلها في الدفاع عن شعار الإمبراطور خلال 5 سنوات أمضاها في النادي، كما أشادت بتعامل إدارة نادي العين الاحترافي خلال المفاوضات.