كونتي يطلب بيل في إنتر ميلان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طلب أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان الإيطالي من إدارة ناديه التعاقد مع الويلزي جاريث بيل جناح ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويعد بيل أول المرشحين لمغادرة النادي الملكي هذا الصيف، بعد المستوى الباهت الذي ظهر عليه في الموسم المنقضي، وتعرضه لانتقادات حادة من جانب جماهير الفريق.

ونقل موقع «فوتبول إيطاليا» عن برنامج «تشيرنجيتو» التلفزيوني أن كونتي طلب رسمياً من بيبي ماروتا المدير التنفيذي لنادي إنتر ميلان التعاقد مع بيل هذا الصيف.