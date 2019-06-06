رضا عباس: الدمج تكفل بنقلة نوعية شاملة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رضا عباس مشرف المراحل السنية وعضو شركة الكرة في النادي، كان قرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، هو حجر الزاوية في النجاح الذي تحقق؛ حيث أفرز العديد من الإيجابيات، التي لا يمكن أن نحصرها في بطولة دوري الخليج العربي فقط؛ حيث كانت النجاحات متتالية وواضحة، وتتحدث عن نفسها في الألعاب الجماعية؛ مثل: كرة اليد والسلة، التي قدمت أجمل وأفضل مواسمها، وكان الحصاد وفيراً من الألقاب إلى جانب بطولات وميداليات ملونة في أكثر من 11 لعبة فردية، وتعدت النجاحات والإنجازات حدود المنافسات المحلية إلى آسيا وبطولات أندية دول الخليج العربي ببرونزية اليد الآسيوية، وكأس الأندية الخليجية لكرة السلة الذي حققه نادي الشارقة للموسم الثاني على التوالي، إضافة إلى تألق وحصاد وفير في الألعاب الفردية، وتميز واضح في عمل إدارة الاستثمار برئاسة إبراهيم الجروان فقد كان العمل يسير في تناغم وانسجام بين هذه الإدارات، التي قادت دفة العمل وفق رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، وأكد عباس: بلا شك لقد توفرت كل النواحي الإيجابية؛ لتحقيق هذه الإنجازات في مختلف الألعاب على المستوى الجماعي والفردي.

وأكد مشرف المراحل السنية في نادي الشارقة، أن الدمج أسفر عن كل هذه البطولات، وعلى رأسها بطولة دوري الخليج العربي، وبطولة دوري تحت 15 سنة؛ فالكل يشعر بالسعادة بإنجازات نادي الشارقة، الذي يعد كياناً واحداً وعلى قلب رجل واحد، وفيما يتعلق بالمراحل السنية، قال: كل شيء في مراحل الشارقة ومدرسة الكرة يسير على ما يرام، ووقف ما خطط له، وأعرب عن تفاؤله في ظل منظومة العمل المحكمة، التي يسير عليها النادي وشركة الكرة.