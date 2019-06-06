شكرا لقرائتكم خبر عن المازمي: المنظومة الرياضية تحتاج لمنهجية إدارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد إسماعيل المازمي ممثل شركة «سوكر سيرفز برشلونة» بالأجواء التي أحيط بها في نادي حتا أخيراً من علي البدواوي رئيس مجلس إدارة النادي وشركة كرة القدم وذلك أثناء الزيارة التي جاءت بغرض تبادل الآراء والأفكار المرتبطة بالمنهجية الرياضية في الأندية، مشيراً إلى رغبتهم في التعاون مع كل الاتحادات والأندية على مستوى الدولة في هذا الجانب لتعزيز التطور الرياضي بما يخدم المصلحة العليا للرياضة بالدولة.
وأوضح إسماعيل المازمي أن شركة «سوكر سيرفز برشلونة» تسعى لتفعيل المنهجية الرياضية في مجال كرة القدم وذلك انطلاقاً من الأهمية الكبيرة لهذه البرامج التي تمثل الجانب غير المرئي للنجاح في الأندية، إذ تساعد في بناء هوية المنتخبات والأندية بالاعتماد على إنشاء قسم للمنهجية في الأندية والاتحادات بقصد التخطيط والتنسيق لجميع محتويات التدريب والتعليم المشترك لجميع الفرق وتوحيد أسلوب اللعب والعمل على قيم محددة من شأنها بناء روابط بين كافة أعضاء المؤسسة الرياضية.
وقال: المنهجية الرياضية موجودة في الكثير من الأندية المرموقة على مستوى العالم على غرار برشلونة ومانشستر يونايتد واياكس الهولندي وبايرن ميونخ الألماني وهي تعني منظومة كرة القدم الشاملة في الأندية وتوحيد المنهج التدريبي والمدرسة التدريبية في النادي وهي تضع الأسس وطرق ووسائل التدريب التي لا تتأثر برحيل أي مدرب أو أي جزء في المنظومة.
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