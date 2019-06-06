عمران عبدالله: الشارقة أصبح لكل أبناء الإمارة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال عمران عبدالله النعيمي القطب الشعباوي وعضو مجلس الإدارة السابق باتحاد الكرة: من واقع خبرتي في المجال الرياضي لسنوات طويلة أؤكد أن قرار الدمج جسد رؤية حكيمة وقراءة مستقبلية في محلها من صاحب السمو حاكم الشارقة، وجاء في الوقت المناسب نظراً لتغير منظومة كرة القدم التي أصبحت تحتاج الى تضافر كل الجهود لمواكبة التطور والتغيير الذي صاحب كرة القدم بالانتقال من الهواية الى الاحتراف وتحتاج الى منظومة عمل بمعايير محددة بعد أن تتوفر لها كل أنواع الدعم اللازم. وهذه الرؤية السليمة أفرزت لنا إيجابيات كثيرة وكبيرة أبرزها فوز نادي الشارقة الرياضي لكرة القدم ببطولة دوري الخليج العربي كأول ثمار الدمج وقال يجب ان نكون واقعيين فقد كان نادي الشعب في الدرجة الأولى ونادي الشارقة في كثير من الأحيان ينافس على البقاء وكان لا بد من توحيد الجهود لأجل الارتقاء بفريق الكرة بدمج الناديين في كيان واحد سيحمل اسم نادي الشارقة وأثمرت أيضا عن إنجازات وبطولات في بقية الألعاب الجماعية والفردية والدليل على ذلك بطولات اليد والسلة والألعاب الفردية التي تميزت وحجزت مكانتها في منصات التتويج، وقال إن الدمج يركز على المصلحة العامة ويشكل رؤية ثاقبة لها أبعادها المستقبلية والحالية ونتمنى مزيداً من الإنجازات، ونعرف مدى حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الإدارة الحالية التي تقود دفة العمل وينتظرها مزيد من الجهود ونتمنى العمل على استقطاب كل أبناء الشارقة للالتفاف حول النادي ووصفه بأنه قرار فرض الدعم والمساندة له من الوهلة الأولى وقال: ايضاً هنا ملاحظة ان نادي الشارقة اصبح لكل ابناء الشارقة، وكل ناد اصبح يحمل اسم مدينته على مستوى الإمارة مثل اتحاد كلباء وخورفكان والحمرية ودبا الحصن ومليحة والبطائح والمدام، مما يجسد الالتفاف والمساندة من قبل أبناء هذه المدن حول أنديتهم بما يفيد ويسهم في مصلحة أنديتنا ورياضتنا بصفة عامة.