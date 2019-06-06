الجمهور يشكر حاكم الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باسم جماهير نادي الشارقة العريضة والمنتشية والسعيدة بلقب دوري الخليج العربي رفع محمد ابراهيم دعيفس مدير الاتصال الجماهيري في النادي الشكر والعرفان والتقدير الى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على ما قاله سموه عن جمهور نادي الشارقة، وقال نحن جنود لنادي الشارقة ونعمل بكل جد واجتهاد لأجل تشجيع فرق النادي وعلى وجه الخصوص فريق الكرة، وقرار الدمج جاء في الوقت المناسب والجمهور يعتبر أكبر داعم في سبيل تنفيذ توجيهات ورؤية سموه، وقال: جاهزون لدعم أي فكرة أو قرار من سموه من دون تردد أو تفكير لأن سمو حاكم الشارقة رياضي من الطراز الأول ويولي أبناءه الرياضيين كل الاهتمام والتقدير وكلمات سموه في حق جمهور نادي الشارقة تعني وساماً على صدورنا جميعا ونفخر بإشادة سموه بجمهور نادي الشارقة ونعتبرها قلادة شرف.