شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهور يشكر حاكم الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باسم جماهير نادي الشارقة العريضة والمنتشية والسعيدة بلقب دوري الخليج العربي رفع محمد ابراهيم دعيفس مدير الاتصال الجماهيري في النادي الشكر والعرفان والتقدير الى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على ما قاله سموه عن جمهور نادي الشارقة، وقال نحن جنود لنادي الشارقة ونعمل بكل جد واجتهاد لأجل تشجيع فرق النادي وعلى وجه الخصوص فريق الكرة، وقرار الدمج جاء في الوقت المناسب والجمهور يعتبر أكبر داعم في سبيل تنفيذ توجيهات ورؤية سموه، وقال: جاهزون لدعم أي فكرة أو قرار من سموه من دون تردد أو تفكير لأن سمو حاكم الشارقة رياضي من الطراز الأول ويولي أبناءه الرياضيين كل الاهتمام والتقدير وكلمات سموه في حق جمهور نادي الشارقة تعني وساماً على صدورنا جميعا ونفخر بإشادة سموه بجمهور نادي الشارقة ونعتبرها قلادة شرف.
كانت هذه تفاصيل خبر الجمهور يشكر حاكم الشارقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.