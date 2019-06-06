يحيى عبدالكريم: الدمج رفع سقف الطموحات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتبر يحيى عبدالكريم اللاعب السابق ورئيس الإدارة السابقة لكرة القدم في النادي أن قرار الدمج الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سبب الطفرة الشرقاوية، وقال: في الأصل كان هناك توجه بدمج فريقي الشارقة والشعب لكرة القدم تحت مسمى واحد وتظل بقية الألعاب كما هي، ومع مرور السنوات تطورت الفكرة وشملت كل الألعاب وتم دمج الناديين، والقرار صائب وموفق وسليم وينبع من رؤية ثاقبة وحكيمة لصاحب السمو حاكم الشارقة، لأنه قرار بدمج كل الإمكانات المتاحة من مادية وجماهيرية وإدارية لتصب في كيان واحد واتجاه واحد ما كان له التأثير الإيجابي، وقال إن بطولة دوري الخليج العربي أولى ثمار الدمج وانها ستسهم في تفعيل دمج الناديين بصورة اكبر في الفترة القادمة من حيث الجماهير وغيرها من الأمور الإيجابية وقال ان القرار أسهم بصورة كبيرة في توحيد الجهود ووفر الدعم المادي والإيرادات من خلال عمليات التسويق والترويج للنادي ومن أهم إيجابياته انه ساهم في رفع سقف طموحات أبناء النادي، وكانت النتيجة تحقيق الإنجاز الكبير والمهم الذي أسعد كل أبناء النادي من خلال عودة نادي الشارقة الى منصات التتويج عن جدارة واستحقاق من واقع سيطرته على الانفراد بصدارة دوري الخليج العربي في كل مراحله وقال نتمنى أن تستمر الجهود بالعمل الجاد والقوي كما تمنى أن تتضافر جهود كل أبناء نادي الشارقة الرياضي من داخل مجلس الإدارة وخارج الإدارة في المحافظة على مكتسبات النادي والعمل على تطوير العمل والمضي قدما في حصد المزيد من الإنجازات في كرة القدم وبقية الألعاب الأخرى على المستويين الجماعي والفردي.