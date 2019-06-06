شكرا لقرائتكم خبر عن وفد «سماوي» يزور المرافق الحكومية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار وفد من نادي بني ياس عدداً من المرافق الحكومية لتهنئة العاملين فيها بعيد الفطر المبارك، أعاده الله على البلاد بالرخاء والنماء، ومن ضمن هذه المرافق مستشفى المفرق في أبوظبي، ومركز شرطة بني ياس، ومطار أبوظبي الدولي.

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