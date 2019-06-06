35 كأساً ودرعاً جديدة في خزائن الملك الشرقاوي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: عصام هجو

كان الموسم الثاني للدمج في الشارقة موسماً استثنائياً، ومن أنجح مواسم النادي من حيث الإنجازات، وحصد البطولات في مختلف الألعاب الجماعية والفردية، حيث حصد النادي بطولتين في كرة القدم، وتعتبر بطولة دوري الخليج العربي لكرة القدم التي حققها الشارقة بعد غياب 23 عاماً أهم بطولة في مسيرة الفريق، لأنها أعادت «الملك» الى الواجهة بمعانقة المجد الكروي من جديد، والبطولة الكروية الثانية هي بطولة دوري تحت 15 سنة، وبلغ مجموع بطولات الشارقة 35 بطولة إجمالاً، فإلى جانب بطولتي كرة القدم هناك 12 بطولة في كرة اليد، و4 بطولات في كرة السلة و17 بطولة في الألعاب الفردية.

ومن المصادفات الجميلة، والتي ستظل خالدة في ذاكرة التاريخ، أن قرار دمج ناديي الشارقة والشعب صدر في يوم 16 مايو/أيار 2017 وفريق الشارقة حسم بطولة الدوري يوم 15 مايو 2019، ومباراة التتويج أقيمت على ملعب استاد خالد بن محمد وسط حضور جماهيري يعد الأكبر في دوري الخليج العربي، وبدأت الاحتفالات فجر يوم 16 مايو الذي صادف مرور سنتين على قرار الدمج التاريخي، وهذه المعلومة غابت عن كثيرين.

ونالت كرة اليد بريقاً مميزاً كونها حصدت 12 بطولة من أصل 14 تشكل مجموع بطولات الموسم، من بينها 4 بطولات للرجال و10 للمراحل السنية و4 بطولات في كرة السلة، أغلاها وأهمها بطولة كأس الأندية الخليجية لكرة السلة للموسم الثاني، بالإضافة إلى 3 بطولات محلية، هي دوري وكأس الشباب، وكأس الناشئين، أما على مستوى الألعاب الفردية فقد ظفر الشارقة بأكثر من نصيب الأسد، وحصد 17 بطولة و608 ميداليات ملونة في مختلف الألعاب التي تشكل مجموع الألعاب الفردية التي يبلغ مجموعها 11 لعبة، كأعلى نادٍ يمتلك عدداً من الألعاب الفردية وهي الكاراتيه والتايكواندو والقوس والسهم وألعاب القوى والسباحة والمبارزة والجوجيتسو والرماية والدراجات وتنس الطاولة.

وجاءت تجربة الدمج في نادي الشارقة مميزة للغاية من حيث التشكيل الإداري، ولأول مرة في مسيرة الأندية الإماراتية يتم تشكيل مجلس إدارة خاص بالألعاب الفردية برئاسة المهندس سليمان الهاجري إلى جانب مجلس إدارة شركة كرة القدم برئاسة محسن مصبح ونائبه محمد سعيد بوزنجال، ومجلس إدارة للألعاب الجماعية يترأسه محمد عبيد الحصان ونائبه سعيد مطر، ومجلس إدارة للاستثمار ويترأسه إبراهيم الجروان، ومكتب قانوني يترأسه عبيد الشامسي، ولجنة إعلامية يترأسها سعيد مطر، ويقف على رأس كل هذا العمل مجلس إدارة يترأسه سالم عبيد الحصان الشامسي ونائبه محمد جمعة بن هندي، ويعتبر رؤساء الإدارات المذكورة أعلاه أعضاء في مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي.

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وفي هذا الخصوص توقفنا مع محمد بن هندي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للوقوف على الكيفية التي تم التعامل بها في إطار الدمج، وكيف تم التطبيق على أرض الواقع، فقال: لقد تم وضع منظومة عمل متكاملة أخذت في مجملها جميع الأدوات والمعايير والمواجهات التي تساعد على تحقيق هدف ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وقال: نحن في مجلس الإدارة استقينا رؤيتنا من توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة التي كانت واضحة فيما يتعلق بالارتقاء بمستوى الرياضة في النادي، لا سيما وأن الإمكانات المتاحة والمتوفرة عالية جداً في الجوانب الفنية والإدارية أو المالية، وأكد أن هذه الممكنات والمرتكزات ساعدت على تحسين مخرجات الأداء في كرة القدم والألعاب الجماعية والألعاب الفردية، والتي كانت حصيلتها مميزة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الرؤية الحكيمة من قبل سموه.

وأضاف بن هندي: لا شك أن ما تحقق من إنجازات هو نتيجة لاستشراف النظرة المستقبلية لسمو حاكم الشارقة إلى هذا الصرح الرياضي الكبير في الإمارة والتي انبثقت منها رؤية سموه في عملية الدمج التي تمت وفق معايير وخطة محكمة كان طبيعياً أن تكون حصيلتها مثمرة بالأرقام والبطولات حسب ما تحقق من إنجازات.

وأوضح بن هندي أن مجلس الإدارة أخذ على عاتقه بالتنسيق مع مجلس الشارقة الرياضي في وضع منظومة العمل في النادي وهيكلتها والتي تشكلت بمجلس شركة كرة القدم ومجلس إدارة الألعاب الجماعية والألعاب كأول نادٍ يشكل إدارة خاصة للألعاب الفردية ومجلس شركة الاستثمار والمركز الإعلامي، وبناء وعطفاً على هذه المضامين، تشكل منها الهيكل العام لمنظومة الأداء الرياضي في النادي وتبعه تشكيل المكتب القانوني ومكتب الحوكمة.

وأشار إلى أنه بعد تشكيل هذه المنظومة تم استقطاب القيادات الرياضية والإدارية والتنفيذية، وكانت نخبة من القيادات الرياضية المتمرسة من أصحاب الخبرة والتخصص تولت مهام تنفيذ متطلبات الأداء في هذه المضامين التي تم ذكرها، والحمد لله أن هذه القيادات عملت بروح الفريق الواحد واستطاعت أن تمضي في تحقيق أهداف ومتطلبات كل مرحلة من المراحل التي مر فيها النادي، وما أسعدنا كثيراً أن كل أعضاء الفريق من الرياضيين واللاعبين السابقين من أصحاب التجارب والخبرات في النادي، كل في مجاله ممن تأهلوا فنياً وإدارياً وقيادياً، فأصبحت عندهم الدراية التي ساعدت وسهلت النجاح في الأداء والعمل المؤسسي، الذي كان في حد ذاته منظومة جديدة في تطوير الأداء وتحسينه والارتقاء به إلى أفضل المعايير والممارسات في ذلك، كل هذه المنظومة التي يراها الجميع وكان على رأسها قائد فذ هو الأخ الفاضل سالم عبيد الشامسي رئيس مجلس الإدارة الذي تحمل مسؤولية الوصول إلى هذه المرحلة، بتعاون أعضاء مجلس الإدارة والوحدات المساندة في النادي من إداريين وفنيين.