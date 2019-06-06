شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يهنئ المسحل وبانصر بعد القرارات الآسيوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم التهنئة إلى ياسر المسحل وخالد بانصر، بعد صدور قرار من الاتحاد الآسيوي للعبة، بتجديد عضوية الأول في لجنة الانضباط والأخلاق، وانضمام الثاني إلى عضوية لجنة مراقبة أهلية المشاركة في البطولات القارية. وجاء القراران بناء على توصية المجلس التنفيذي التابع للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس.

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