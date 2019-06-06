ألكسندر يفوز بالمركز الأول في جولة النرويج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمكن ألكسندر كريستوف من فريق الإمارات، من تحقيق الفوز على أرض وطنه، حيث فاز النرويجي بلقبي التصنيف العام وتصنيف النقاط في جولة النرويج 2019، وكان كريستوف قد حل ثالثاً في المرحلة الأخيرة من الجولة التي أقيمت على مسار بطول 175.1 كم انطلاقاً من جران وصولاً إلى هونيفوس.

وبذلك يكون كريستوف قد فاز بالمركز الثالث ثلاث مرات خلال الجولة، إلى جانب فوزه بالمركز الرابع والسادس والأول. وبفضل هذه النتائج المميزة، تصدر كريستوف ترتيب التصنيف العام متقدماً على منافسيه كريستوفر هالفورسن (فريق إينيوس) بفارق 3 ثوانٍ، وبفارق 5 ثوانٍ على إيدفالد بوسون هاجن (فريق ديمينشين داتا).

وقال كريستوف: «شاركنا في جولة النرويج بمسؤولية عالية، ساعين إلى الاحتفاظ بالصدارة، وقدم الفريق أداء جماعياً مميزاً من أجل دعمي والبقاء في المجموعة الرئيسية، كنت أتطلع إلى الفوز بالمرحلة الأخيرة، إلا أن اثنين من المنافسين استطاعا تجاوزي، ومع ذلك، فقد مكنني فوزي بالمركز الثالث من انتزاع صدارة التصنيف العام، لا يسعني التعبير عن مدى سعادتي، فقد مر وقت طويل على فوزي الأخير بلقب جولة النرويج».