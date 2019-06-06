شكرا لقرائتكم خبر عن ألكسندر يفوز بالمركز الأول في جولة النرويج والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمكن ألكسندر كريستوف من فريق الإمارات، من تحقيق الفوز على أرض وطنه، حيث فاز النرويجي بلقبي التصنيف العام وتصنيف النقاط في جولة النرويج 2019، وكان كريستوف قد حل ثالثاً في المرحلة الأخيرة من الجولة التي أقيمت على مسار بطول 175.1 كم انطلاقاً من جران وصولاً إلى هونيفوس.
وبذلك يكون كريستوف قد فاز بالمركز الثالث ثلاث مرات خلال الجولة، إلى جانب فوزه بالمركز الرابع والسادس والأول. وبفضل هذه النتائج المميزة، تصدر كريستوف ترتيب التصنيف العام متقدماً على منافسيه كريستوفر هالفورسن (فريق إينيوس) بفارق 3 ثوانٍ، وبفارق 5 ثوانٍ على إيدفالد بوسون هاجن (فريق ديمينشين داتا).
وقال كريستوف: «شاركنا في جولة النرويج بمسؤولية عالية، ساعين إلى الاحتفاظ بالصدارة، وقدم الفريق أداء جماعياً مميزاً من أجل دعمي والبقاء في المجموعة الرئيسية، كنت أتطلع إلى الفوز بالمرحلة الأخيرة، إلا أن اثنين من المنافسين استطاعا تجاوزي، ومع ذلك، فقد مكنني فوزي بالمركز الثالث من انتزاع صدارة التصنيف العام، لا يسعني التعبير عن مدى سعادتي، فقد مر وقت طويل على فوزي الأخير بلقب جولة النرويج».
كانت هذه تفاصيل خبر ألكسندر يفوز بالمركز الأول في جولة النرويج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.