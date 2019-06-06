نفاد تذاكر مباراة افتتاح أمم إفريقيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مسؤولو شركة «تذكرتي»، عن نفاد تذاكر مباراة افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019 بين مصر وزيمبابوي، المقرر لها 21 يونيو/ حزيران الجاري باستاد القاهرة.

وأعلن مسؤولو الشركة أنه سيتم الاكتفاء بطبع التذاكر وفقاً للسعة الكاملة لكل ملعب من الملاعب المستضيفة لبطولة أمم إفريقيا 2019 من دون زيادة، حتى تضمن جميع الجماهير الجلوس على المقاعد المخصصة لها؛ لمتابعة المباريات، فضلاً عن منع أي أزمات داخل الملاعب تتعلق بأماكن الجلوس والتواجد بالمدرجات.

كما سبق وأعلنت الشركة عن توفير خدمة توصيل التذاكر للمنازل لأول مرة؛ لتسهيل المهمة على الجماهير الراغبة في حضور مباريات «الفراعنة» ومؤازرة المنتخب.