ميرزا يعود إلى صفوف فريق الإمارات للمشاركة في السباقات الأوروبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعود دراجو فريق الإمارات للمشاركة في أسبوع طويل من السباقات الأوروبية بمشاركة زميلهم الإماراتي يوسف ميرزا، وذلك ابتداءً من الغد حيث سيتجه ميرزا مع خمسة من زملائه للمشاركة في النسخة الثانية من سلسلة سباقات هامر (سباق التسلق، سباق السرعة، سباق المطاردة) في مدينة ليبمورغ، وتضم التشكيلة كلاً من روبيرتو فيراري ومانويل موري وروي أوليفييرا وجاسبر فيليبسن.

وتعليقاً على السباق، قال يوسف ميرزا: «يسعدني أن أتمكن من المشاركة في سلسلة سباقات هامر مع زملائي، ما سيزيد من قوة ووحدة فريقنا، سيكون السباق في مدينة ليمبورغ صعباً، وسنحاول وضع تكتيك مناسب لتجاوز سباق السرعة وسباق التسلق، كما سنحاول الحفاظ على مراكزنا خلال سباق المطاردة».

وينضم كل من سيموني كونسوني وألكسندر ريابوشينكو إلى تشكيلة ميرزا للمشاركة في جولة ليمبورغ في 10 يونيو، وهي سباق يمتد على مسار بطول 201.1كم يبدأ وينتهي في بلدة تونغيرين، ويقود التشكيلة في كلا السباقين المديران الرياضيان أوريليو كورال وباولو تيرالونغو.

وفي الوقت نفسه، تشارك تشكيلة من فريق الإمارات تضم 6 دراجين في سباق الجائزة الكبرى شيتا دي لوجانو في سويسرا، والذي يقام على مسار بطول 179.2كم عبر الطبيعة الخلابة على طول الحدود السويسرية الإيطالية، ويقود التشكيلة الدراج فابيو آرو في أول سباق له بعد تعافيه من الجراحة، كما تضم التشكيلة كلا من الثنائي الإيطالي دييغو أوليسي وماركو ماركاتو، والثنائي السلوفيني تادي بوجاتشار ويان بولانك، فضلاً عن ألكسندر ريابوشينكو، ويقود الفريق المدير الرياضي روبينز بيرتوغلياتي.