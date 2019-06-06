شكرا لقرائتكم خبر عن غرناطة يعود ل «الليجا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترقى غرناطة إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد تعادله 1-1 مع مستضيفه ريال مايوركا أمس الأول، ليضمن التأهل قبل جولة واحدة على النهاية.
وبهذه النتيجة يحتل غرناطة المركز الثاني في ترتيب دوري الدرجة الثانية متقدماً بخمس نقاط على ملقة صاحب المركز الثالث الذي هزم الباسيتي 2-1.
ويملك غرناطة 76 نقطة وهي حصيلة لا يمكن أن يصل إليها ملقة أو الباسيتي صاحب المركز الرابع ولكل منهما 71 نقطة وسيشاركان في ملحق الترقي.
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