رئيس الحكومة التونسية: لن نترك حق الترجي

كتب أسامة حافظ

علق يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية على قرار إعادة لقاء إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي.

وقال الشاهد عبر حسابه بموقع تويتر: "إثر مهزلة الكاف، تحية لقواتنا الأمنية مثال يحتذى به في العالم ومن يشكك في أمن تونس يتحمل مسؤوليته، تحية لجمهور الترجي على انضباطه في المباراة الأخيرة ولن نسلم في حق الترجي وفي حق أي جمعية تونسية".

وكان الكاف قد قرر إعادة المباراة بين الفريقين في أرض محايدة بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد إلغاء المباراة التي أقيمت بتونس بحجة غياب الامن في ملعب رادس...