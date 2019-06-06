إلغاء جميع مباريات بطولة رولان غاروس المقررة الأربعاء بسبب الأمطار

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قرر منظمو بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولة الاربع الكبرى في كرة المضرب، إلغاء جميع المباريات المقررة الأربعاء في الدور ربع النهائي بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على باريس.

وأخرت الأمطار انطلاق المباريات لساعات، وكان متوقعا أن تستمر بالهطول طيلة هذا اليوم.

وتجمع مباريات الاربعاء الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول عالميا مع الالماني الكسندر زفيريف الخامس، وحاملة اللقب الرومانية سيمونا هاليب المصنفة ثالثة مع الاميركية الشابة أماندا أنيسيموفا (17 عاما) على ملعب فيليب شاترييه.

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وتلعب الاميركية ماديسون كيز المصنفة 14 مع الاسترالية أشلي بارتي الثامنة، فيما يلتقي النمسوي دومينيك تييم وصيف بطل عام 2018 والمصنف رابعا مع الروسي كارن خاتشانوف العاشر على ملعب سوزان لنغلن.

وإضافة الى تأجيل المباريات مبدئيا الى الخميس، سيعيد الاتحاد الفرنسي للعبة، منظم البطولة، ثمن البطاقات كاملة الى المتفرجين بمقتضى القانون الذي ينص على حق هؤلاء بمشاهدة المنافسات لمدة ساعتين على الأقل خلال يوم واحد.

وكانت آخر مرة تأجلت فيها مباريات يوم كامل في رولان غاروس في 30 أيار/مايو 2016.